Суд звільнив екс-радника Трампа з-під варти під заставу в чверть мільйона

Колишній радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун звільнений з-під варти в залі суду під заставу в $250 тис., повідомляє Bloomberg.

При цьому суд заборонив Стоуну виїжджати за межі трьох штатів: Флориди, Нью-Йорка і Вірджинії. Також йому дозволено відвідувати Вашингтон.

У п’ятницю колишній політичний радник американського президента Дональда Трампа Роджер Стоун був затриманий у Флориді. Йому пред’явлені звинувачення за сімома пунктами. Зокрема, одне з них стосується перешкоджання правосуддю, ще одне – чинення тиску на свідків, і п’ять – дачі неправдивих свідчень.

Раніше Associated Press повідомило, що пред’явлені Стоуну звинувачення, ймовірно, не пов’язані з можливим втручанням Росії у вибори президента США в 2016 році. Прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс після арешту Стоуна заявляла, що звинувачення проти нього “ніяк не пов’язані з президентом”.

Раніше Стоун заявив, що громадянин Росії Генрі Грінберг пропонував купити у нього компромат на екс-кандидата в президенти Хілларі Клінтон за 2 мільйони доларів.