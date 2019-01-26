Три європейські країни назвали умови зміни президента у Венесуелі

Мадрид, Париж і Берлін виступили одночасно.



Іспанія, Франція і Німеччина визнають лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, якщо офіційний президент республіки Ніколас Мадуро не оголосить про проведення виборів протягом восьми днів. Відповідні заяви в суботу, 26 січня зробили представники трьох країн.

“Якщо протягом восьми днів не буде оголошення про вибори, Іспанія визнає Гуайдо [тимчасовим] президентом Венесуели”, – заявив у суботу голова уряду Іспанії Педро Санчес.

На його думку, “Гуайдо повинен очолити цей перехідний [період] у Венесуелі”. Санчес додав, що Мадрид “з середи працює, щоб прийти до спільної позиції ЄС щодо ситуації в республіці.

Прем’єр Іспанії вважає, що Венесуела “вже давно переживає політичний, демократичний, економічна і гуманітарна криза”. “Іспанія завжди буде разом з Венесуелою, з ліберо-американським співтовариством”, – додав Санчес. “Ми не прагнемо до того, щоб ставити або зміщати уряду, ми хочемо демократії і вільних виборів у Венесуелі”, – стверджував прем’єр.

З аналогічними заявами виступили влади Франції і Німеччини.

Венесуельський народ повинен мати можливість вільно визначати своє майбутнє. Якщо вибори не будуть оголошені протягом восьми днів, ми будемо готові визнати Гуайдо “тимчасовим президентом”, щоб почати політичний процес”, – написав у Twitter президент Франції Емманюель Макрон.

Практично дослівно йому вторить представник кабміну ФРН Мартіна Фітц.

“Народ Венесуели повинен вільно і в умовах безпеки вирішувати своє майбутнє. Якщо протягом восьми днів не буде оголошено про проведення виборів, ми будемо готові визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, який запустить такий політичний процес”, – написала Мартіна Фітц в Twitter.

Нагадаємо, 23 січня на тлі протестів опозиції спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його легітимність визнали США, Канада, Грузія, Бразилія і ще ряд країн.