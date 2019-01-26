У США похорон закінчилися стріляниною і вбивством

Інцидент стався у церкві.
Бійка на похороні в каліфорнійському місті Комптон у США закінчився смертельної стріляниною.
Влади повідомили, що один чоловік був убитий, а двоє інших поранені вдень у п’ятницю в баптистській церкві Нової Святої Трійці.
Департамент шерифа округу Лос-Анджелес повідомив, що один чоловік загинув на місці пригоди, а двоє інших госпіталізовані в стабільному стані.
Свідки розповідають, що між членами сім’ї, які відвідували службу, вибухнула суперечка щодо померлого родича, якого привезли до церкви Комптона після смерті в Луїзіані.
За словами свідків, учасники спору перемістилися на паркування на задньому дворі, де в хід пішли вже кулаки, а потім хтось витягнув пістолет і почав стріляти.
Стрілка розшукують.