У США похорон закінчилися стріляниною і вбивством

Інцидент стався у церкві.



Бійка на похороні в каліфорнійському місті Комптон у США закінчився смертельної стріляниною.

Влади повідомили, що один чоловік був убитий, а двоє інших поранені вдень у п’ятницю в баптистській церкві Нової Святої Трійці.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес повідомив, що один чоловік загинув на місці пригоди, а двоє інших госпіталізовані в стабільному стані.

Свідки розповідають, що між членами сім’ї, які відвідували службу, вибухнула суперечка щодо померлого родича, якого привезли до церкви Комптона після смерті в Луїзіані.

За словами свідків, учасники спору перемістилися на паркування на задньому дворі, де в хід пішли вже кулаки, а потім хтось витягнув пістолет і почав стріляти.

Стрілка розшукують.