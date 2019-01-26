Австрійського політика, який закликав Путіна ввести війська, засудили до 14 років в’язниці

В Австрії лідер підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрія) Моніка Унгер визнана судом у державній зраді.

Її засудили до 14 років позбавлення волі.

За словами судді, який головував на процесі, даний вирок – сигнал для тих, хто вирішить скоювати злочини проти держави: будете покарані з усією суворістю.

Разом з Унгер засуджені ще 13 осіб. Її заступнику, екс-поліцейському, дали 10 років в’язниці, інших — від 9 місяців до 3 років.

Прихильники Staatenbund Osterreich не згодні з фактом існування держави і не визнають його закони. Члени організації планували повалити владу і стати хунтою.

Серед іншого Унгер відома тим, то закликала президента Росії Володимира Путіна ввести війська на територію Австрії, то повинно було сприяти її приходу до влади.

Перш жінка була леном ультраправої Австрійської партії свободи. Вона з 26 соратниками була затримана навесні 2017 року.

Раніше стало відомо, що Австрія запропонувала розширити антиросійські економічні санкції за агресії проти України.