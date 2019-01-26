Меланія Трамп засудила відоме британське видання

В The Telegraph виплатили збиток і вибачилися.



Британська газета The Telegraph вибачилася і виплатила збиток першої леді США Меланії Трамп після публікації статті з неправдивими фактами про жінку.

Газета повідомила, що вона “беззастережно” приносить вибачення місіс Трамп і її сім’ї за будь збентеження, викликане публікацією.

“На знак нашого жалю ми погодилися виплатити місіс Трамп істотну шкоду, а також судові витрати”, – сказали в The Telegraph, при цьому не розкривши суму виплати.

Видання, зокрема, вибачилася за неправдиву характеристику особистості батька Меланії Трамп, неправдиве повідомлення про причини, з яких вона пішла з архітектурних курсах, а також за інформацію, що її кар’єра моделі була невдалою, перш ніж вона зустріла Дональда Трампа.

“Ми визнаємо, що місіс Трамп була успішною професійною моделлю до того, як вона познайомилася зі своїм чоловіком і отримала роботу моделі без його допомоги”, – відзначає газета.

Це не перший випадок, коли Меланія Трамп виграє спір у британської преси. У 2017 вона виграла справу в Daily Mail.