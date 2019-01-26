Мадуро запропонував опозиції діалог

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував опозиції вступити з ним в національний діалог.

Мадуро також заявив, що готовий розмовляти з представниками всіх політичних сил.

У свою чергу спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, оголосив себе тимчасовим президентом країни, в інтерв’ю «Univision» заявив, що Мадуро у разі переходу влади може розраховувати на амністію. Будь-хто, хто готовий стати на бік конституції і відновити конституційний порядок, може розраховувати на звільнення від покарання, заявив Гуайдо.

Нагадаємо, що міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес не визнає Хуана Гуайдо новим главою держави і виступає на стороні Ніколаса Мадуро. Також вісім генералів запевнили Мадуро в їх «лояльності» та «абсолютному підпорядкуванні» йому.