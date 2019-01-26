Потрібні гроші на війну: Путін почав економити на дітях

На засіданні обласної думи було розглянуто питання про затвердження регіонального капіталу «Перший дитина». Згідно з проектом, в Новгородській області жінки, які народили першу дитину у віці до 29 років, зможуть отримати виплату в розмірі 100 тисяч рублів.

Кошти мають цільовий характер, гроші можна витратити на поліпшення житлових умов, їх можна отримати після того, як дитині виповниться півтора року.

“Ви знаєте позицію федерального мінфіну, який каже — ніяких нових пільг. Було важко обговорювати це з ними, але я вважаю, що для нашого регіону це може бути хорошим стартом для людей, враховуючи нашу демографічну ситуацію і ситуацію з доходами громадян”, — сказав губернатор Новгородської області Андрій Нікітін.

Питання про обмеження віку жінки викликав у думі дискусію.

“У комітеті з питань соціальної політики більшість проголосувала «за», але віковий ценз, як ми вважаємо, недопрацьований. Давайте допомагати всім, у рівних умовах”, — сказав депутат фракції «Справедлива Росія» Олександр Кашицин.

Заступник голови обласної думи Ольга Борисова пояснила, що обмеження пов’язані з можливостями регіонального бюджету. Спікер регіонального парламенту Олена Писарєва додала, що в національному проекті «Демографія», який вніс президент Володимир Путін, позначений вік від 24 до 29 років. У проекті регіонального капіталу встановлено максимально допустимий вік.

“Ми з вами повинні чітко розуміти, що вже після 30 років жінка розуміє, що їй і гроші вже не потрібні, а потрібен малюк, якого вона буде любити”, — сказала голова обласної думи Олена Писарєва.

У Новгородській області в 2019 році можуть народити першу дитину 2110 жінок, з них 33% старше 29 років.

Законопроект був схвалений більшістю голосів.

У січні 2019 року в Новгородській області припинилася видача регіонального материнського капіталу «Сім’я», за яким при народженні третьої дитини батьки могли отримати 200 тисяч рублів на цільові витрати