ЄС закликав до виборів у Венесуелі

В ЄС підтвердили свою повну підтримку національних зборів.

Європейський союз закликає якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку має намір визнати лідера опозиції в якості керівника країни.

“ЄС настійно закликає до термінового проведення вільних, прозорих і заслуговуючих довіри президентських виборів у відповідності з міжнародними демократичними стандартами та конституційним порядком Венесуели”, – йдеться в заяві.

“У відсутність оголошення про організації нових виборів з необхідними гарантіями протягом наступних днів ЄС зробить подальші дії, у тому числі з питання визнання керівництва країни у відповідності зі статтею 233 венесуельської конституції”, – зазначила Могерини.

В ЄС підтвердили свою повну підтримку Національного зборів, лідер якого Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою держави.

“Ми підтверджуємо нашу глибоку віру в те, що мирне і всеосяжне демократичне рішення є єдиним стійким виходом з нинішньої політичної безвиході і спровокованого ним серйозного соціального кризи”, – зазначили у Брюсселі.