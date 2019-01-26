Венесуельський криза – Лукашенко підтримав Мадуро

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту Венесуели Ніколас Мадуро і запевнив його підтримки.

Про це повідомила прес-служба білоруського президента. Згідно інформації, Лукашенко категорично не підтримує зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави” Венесуели.

“Категорично не підтримуємо будь-яке зовнішнє втручання у внутрішні справи суверенної держави, в тому числі спрямоване на дестабілізацію ситуації в країні”, – заявив Лукашенко Мадуро. За його словами, білоруська сторона ретельно відстежує ситуацію у Венесуелі і співпереживає з-за чергового витка напруження.

“Білорусь послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і Конституції країни”, – підкреслив Лукашенко.

Тим часом, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що призначення спеціального представника США за “відновлення демократії” у Венесуелі є спробою введення прямого управління. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Це спроба Вашингтона ввести пряме управління політичною ситуацією в Венесуелі, яку американський істеблішмент розглядає як свого майбутнього регіонального васала. В Іраку демократію “відновили”, в Лівії, в Сирії не змогли, а вірніше їм не дали. Тепер Венесуела”, – написала вона.

За останніми даними, банк Англії відмовив уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро у поверненні золотих злитків на суму 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляє Bloomberg. За даними ЗМІ, на рішення банку Англії вплинула позиція США. Держсекретар Майк Помпео і радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон закликали британську сторону допомогти “відлучити режим Мадуро від його закордонних активів”.

Зберігаються в Лондоні золоті злитки становлять значну частину від належних Венесуелі 8 мільярдів доларів іноземних резервах. Відомо, що частина активів може перебувати в Туреччині. Місця зберігання інших активів невідомі.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо вже назвав рішення Банку Англії не повертати золото в республіку захистом активів країни.

“Починається процес захисту венесуельських активів. Ми не допустимо нових зловживань і крадіжок грошей на їжу, ліки і на майбутнє наших дітей, — написав Гуайдо в “Твіттері”.