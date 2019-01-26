Борги з українців будуть вибивати зарубіжні колектори

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав портфель проблемних кредитів балансовою вартістю майже 300 млн дол. Про це повідомила заступник директора ФГВФО Світлана Рекрут.

“Чергове важливе і історична подія в історії ринку NPLs України. По-перше, продано найбільший пул непрацюючих кредитів балансовою вартістю близько 8 млрд грн.”, – зазначила вона. С. Рекрут уточнила, що покупцем виступила дочірня компанія, місяць тому створена в Україні чеської APS Holding.

“Вперше покупцем став іноземний інвестор, який має досвід роботи з NPLs у Східній Європі”, – підкреслила вона. Продаж сталася через електронну систему Prozorro.Sale з залученням міжнародного консультанта.

Мова йде про пулі активів 21 банку номінальним обсягом 294 млн дол. із забезпеченням 367 млн дол. З них 66% забезпечення знаходиться в Києві і Київській області.

Найбільша забезпечення доводиться на Дельта Банк, банк Михайлівський, Віейбі Банк та Платинум Банк. Радниками угоди виступили Exito Parnters і компанія Cohen&Company Financial Ltd.

У портфель увійшло 335 кредиту: 42% кредитів за кількістю – кредити малим підприємствам, 36% – середнім, 20% – корпоративні позики, 2% – позики на купівлю автотранспорту. При цьому по сумі на корпоративні позики довелося 83%, середні підприємства – 15%, малі – 2%, автотранспорт – менше 1%.

Цей портфель був виставлений на торги за ціною 310,76 млн грн. У ході торгів ціна впала на максимальні 80%, до 62,15 млн грн. – порядку 0,77% від номіналу.

На останніх хвилинах торгів єдину заявку подало ТОВ “ЭйПиЭс Україна”, що дозволило їй перемогти в аукціоні. ТОВ “ЭйПиЭс Україна” створено 7 грудня 2018 р. для діяльності в сфері фінансових послуг. Її очолив Володимир Чернецький – керівник львівських торговельних компаній Аксіома Успіху і Під боком.