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Борги з українців будуть вибивати зарубіжні колектори

26.01.2019

Долги из украинцев будут выбивать зарубежные коллекторы

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав портфель проблемних кредитів балансовою вартістю майже 300 млн дол. Про це повідомила заступник директора ФГВФО Світлана Рекрут.

“Чергове важливе і історична подія в історії ринку NPLs України. По-перше, продано найбільший пул непрацюючих кредитів балансовою вартістю близько 8 млрд грн.”, – зазначила вона. С. Рекрут уточнила, що покупцем виступила дочірня компанія, місяць тому створена в Україні чеської APS Holding.

“Вперше покупцем став іноземний інвестор, який має досвід роботи з NPLs у Східній Європі”, – підкреслила вона. Продаж сталася через електронну систему Prozorro.Sale з залученням міжнародного консультанта.

Мова йде про пулі активів 21 банку номінальним обсягом 294 млн дол. із забезпеченням 367 млн дол. З них 66% забезпечення знаходиться в Києві і Київській області.

Найбільша забезпечення доводиться на Дельта Банк, банк Михайлівський, Віейбі Банк та Платинум Банк. Радниками угоди виступили Exito Parnters і компанія Cohen&Company Financial Ltd.

У портфель увійшло 335 кредиту: 42% кредитів за кількістю – кредити малим підприємствам, 36% – середнім, 20% – корпоративні позики, 2% – позики на купівлю автотранспорту. При цьому по сумі на корпоративні позики довелося 83%, середні підприємства – 15%, малі – 2%, автотранспорт – менше 1%.

Цей портфель був виставлений на торги за ціною 310,76 млн грн. У ході торгів ціна впала на максимальні 80%, до 62,15 млн грн. – порядку 0,77% від номіналу.

На останніх хвилинах торгів єдину заявку подало ТОВ “ЭйПиЭс Україна”, що дозволило їй перемогти в аукціоні. ТОВ “ЭйПиЭс Україна” створено 7 грудня 2018 р. для діяльності в сфері фінансових послуг. Її очолив Володимир Чернецький – керівник львівських торговельних компаній Аксіома Успіху і Під боком.

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