Країни Європи заявили про готовність визнати президентом Венесуели лідера опозиції

Ситуація в країні, тим часом, обговорюється в Радбезі ООН.

Німеччина, Франція, Британія та Іспанія виступили з однаковими заявами. Якщо у Венесуелі через 8 днів Ніколас Мадуро не призначить президентські вибори, то ці країни ЄС визнають президентом спікера парламенту і лідера опозиції Хуана Гуайдо. Він оголосив себе главою держави кілька днів тому на багатотисячному мітингу проти нового президентського терміну Мадуро.

США першими підтримали Гуайдо, потім його визнали президентом Канада і низка країн Латинської Америки. За даними агентства Associated Press, Гуайдо в грудні їздив до Вашингтона. Держсекретар Майк Помпео пообіцяв йому підтримку, пише газета Wall Street Journal. Росія, яка інвестувала в Венесуелу, за підрахунками агентства «Рейтер», 17 мільярдів доларів, заявила, що вважає законним президентом країни Ніколаса Мадуро.

Колишній водій автобуса, який був водієм та охоронцем колишнього президента Уго Чавеса, який перебуває на цій посаді з 2013 року, і за цей час колись багата країна, в якій багато нафти, стрімко зубожіла. За останній рік рівень інфляції перевищив півтора мільйона відсотків. З країни виїхали три мільйони осіб – тобто покинути будинок був змушений кожен десятий.

Ситуацію у Венесуелі в ці хвилини обговорюють в Радбезі ООН.