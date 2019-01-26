США завдали авіаудар по Сирії

Жертвами удару стали 13 місцевих жителів.

Міжнародна коаліція, очолювана США, завдала авіаудару по сирійській провінції Дейр-ез-Зор – там розташовувалася база терористів “Ісламської держави”. В результаті загинуло 42 людини, серед яких і цивільні.

Жертвами удару стали 13 місцевих жителів, включаючи три дитини, повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Метою коаліції були будинки, розташовані на сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Багоз. Це останній сховок терористів в провінції Дейр-ез-Зор.

“Цей район є стартовим майданчиком для контратак джихадистів”, – зазначив голова центру моніторингу Рамі Абдель Рахман.

Державне телебачення Сирії своя версія. Там повідомили, що пригода сталася в ніч на 23 січня. Мовляв, загибель мирних жителів села Багоз сталася в результаті авіаудару міжнародної коаліції по їх автомобілям, коли ті намагалися втекти від терористів “Ісламської держави”.

У коаліції ситуацію поки не прокоментували, проте раніше зазначали, що намагаються вживати заходів, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.