Росія вкладе в реконструкцію залізниць на Кубі 2 млрд євро

Росія домовилася з урядом Куби про модернізацію її залізничної мережі. Загальна вартість проекту, який буде здійснюватися на російські гроші, складе 2 млрд євро.

Проект розрахований на сім років, повідомив ТАСС віце-прем’єр Юрій Борисов.

Крім іншого, Росія відновить парк літаків кубинських авіакомпаній (Іл-96, Ту-204, Ан-158) та створить на Кубі сервісний центр по ремонту авіатехніки.

Все це робиться для збільшення енергоефективності кубинської інфраструктури, щоб на Кубі не повторився венесуельський сценарій.

«Мета цієї програми – відхід від поставок нафти. Це пов’язано в тому числі з хеджуванням ризиків того, що зараз відбувається у Венесуелі», – наголосив Борисов.

Куба була найбільшим боржником колишнього СРСР аж до 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін своїм указом списав 90% суми боргу – 31,7 млрд доларів з 35,2 млрд.

-Кубі ми даємо дуже багато грошей. І мені це здається дуже дивним,- заявила Катерина Шульман в інтерв’ю.

Я не буду будувати якихось конспірологічних припущень про те, що насправді являє собою ця пересилання грошей. Але, знаючи рівень життя на Кубі, розумію, куди це все дівається. Навіть, якщо ви думаєте, що тільки Радянський Союз Кубу містив, то даремно ви так думаєте. Ми витрачаємо на неї більше, ніж на Сирію. Причому так добре більше.

Тепер побоювання Шульман можна вважати развеянными. На Кубі Росія будує залізниці.