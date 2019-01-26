Навіщо США потрібна Венесуела і причому тут Китай?

Головне геополітичне протистояння в світі – це протистояння США і Китаю. Є і пряма конфронтація у вигляді торгових воєн, є і непрямі фактори. На думку деяких експертів, підтримка перевороту у Венесуелі і спроба усунути Ніколаса Мадуро від влади – ще один елемент цього протистояння.

Як відомо, Росія є важливим джерелом фінансової підтримки уряду Венесуели, надаючи мільярди доларів у вигляді позик, деякі в якості передоплати за майбутні поставки нафти.

Але поряд з РФ підтримку Венесуелі робить Китай, причому навіть у великих обсягах. Венесуела є одним з найближчих союзників Пекіна в Латинській Америці і найбільшим одержувачем китайського фінансування. Тільки в 2017 р. КНР видали позики в розмірі близько $50 млрд.

США відкликають частину своїх дипломатів з Венесуели і загрожують військовим втручанням, якщо побачать загрозу для американських громадян. У Каракасі не припиняється протистояння прихильників і супротивників Ніколаса Мадуро.

Китай є найбільшим кредитором Венесуели, а отже, у підсумку державні активи країни можуть потрапити в китайські руки, як це було у випадку з портом Хамбантота в Шрі-Ланці.

Очевидно, загроза переходу активів в руки КНР турбує американців.

В інтересах Пекіна підтримати Мадуро, враховуючи, що новий уряд може відмовитися від виконання боргових зобов’язань Венесуели перед Китаєм. Мадуро зустрівся з китайським лідерів Сі Цзіньпіном в минулому році і відвідав мавзолей Мао Цзедуна в Пекіні. Країни домовилися про нові позики на суму понад $4 млрд а також підписали 20 двосторонніх угод, пише The Guardian.

Стає ясно, що США зовсім не намагаються допомогти венесуельцям досягти “свободи і демократії” і підвищити їх рівень життя, їх мета полягає в тому, щоб ускладнити життя і підвищити градус напруженості в протистоянні з основними геополітичними суперниками імперії.

Особливо це актуально з огляду на те, що саме Китай і Росія є основними ініціаторами переходу до нового биполярному світу.

Чому ж Венесуела має таке значення для Китаю і Росії? В першу чергу, звичайно, це природні ресурси. Ні для кого не секрет, що саме Венесуела володіє найбільшими в світі запасами нафти.

В основному це важка нафта, видобуток якої обходиться набагато дорожче і вимагає великих витрат, тим не менш у Венесуелі є величезний потенціал для виробництва енергії.

Золото – ще одна частина цієї історії.

Ще в 2011 р., коли президентом Венесуели був Уго Чавес, він репатриировал близько 160 тонн золота з банків в Сполучених Штатах і Європі. Навряд чи це допомогло йому знайти “друзів” в тій же Америці.

Але це ще не все. Зараз вже Ніколас Мадуро намагається повернути золото на суму близько $550 млн Банку Англії, справедливо побоюючись, що дорогоцінний метал просто відберуть через санкцій.

Між тим, золоті запаси Венесуели в грудні майже подвоїлися – до 31 тонни, коли країна повернула борг Deutsche Bank у розмірі $1,3 млрд, де в якості застави виступало золото.

У всіх країнах, де уряд не відповідає американським інтересам, США намагаються від них позбавитися. Країни піддаються величезному тиску: від економічного до військового, і досвід у цьому у Вашингтона величезний.

Також в минулому році Венесуела почала вести з Туреччиною розрахунки в золоті. Це сталося через введення санкцій США, оскільки міжнародні банки не дуже хочуть займатися операціями з Венесуелою.

До речі, Калікст Ортега, президент Центрального банку Венесуели, зустрівся в грудні з представниками Банку Англії, щоб обговорити питання репатріації золота, але не зміг переконати британців вирішити це питання, повідомляли різні джерела.

Загалом, венесуельська історія має досить багато цікавих нюансів, які не завжди лежать на поверхні, але вона точно достатньо більш цікава, ніж намагаються подати світові ЗМІ. Штати точно не горять бажанням зробити Венесуели багатою і процвітаючою, швидше їх цікавлять природні ресурси і, звичайно, геополітичне значення цієї країни.