Під Саратовом при вибуху на весіллі поранено 35 осіб

У робочому селищі Лисі гори в Саратовській області у збільшувальному закладі «Рандеву» в суботу, 26 січня, під час вибуху газу 35 осіб отримали травми разичной ступеня тяжкості і були доставлені в лікарні, повідомляє РЕН ТВ.

Двоє потерпілих потрапили до лікарні в реанімації і, за оцінками медиків, перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, надзвичайна подія сталася під час святкування весілля в кафе «Рандеву» ювілею. В залі закладу зібрались близько 50 осіб.

Обвалень за вибухом газового балона не було. В даний час на місці НП працюють бригади медиків швидкої допомоги і рятувальники Міністерства надзвичайних ситуацій.