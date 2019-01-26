Кадиров публічно пригрозив “дістати” нардепа Березу

Лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив українському позафракційному депутату Бориславу Березі помстою за нібито брутальну поведінку по відношенню до російської пропагандистке Ользі Скабеевой.

Конфлікт стався у стінах Парламентської асамблеї Ради Європи, де Береза перебуває у складі української делегації.



В ході сюжету, яким Скабеева хотіла перешкодити спілкуванню першого віце-спікера України Ірини Геращенко з журналістами, її спробували відтіснити, а Береза закрив собою українську колегу.

Журналістку закликали до порядку і попросили не перебивати. Пізніше Береза помітив, що країна-гопник веде себе, як гопник, чим викликав нову хвилю обурення серед пропагандистів.

У свою чергу розлючений Кадиров відреагував на інцидент в Telegram-каналі kadyrov_95, звернувшись до “братньому українському народові”.

“Береза штовхнув і образив у стінах міжнародної організації тендітну російську дівчину, журналістку Ольгу Скабееву. Якщо б у Чечні чи іншому регіоні Росії вчинили подібні дії проти української журналістки, весь західний світ гудів би”, – висловився він.

За його словами, Скабееву захищати ніхто не став, за що Береза отримав загрозу отместкой. “Йому слід дуже чітко засвоїти, якщо він належним чином не вибачиться перед Ольгою Скабеевой, обов’язково знайдеться справжній чоловік, який в будь-якому місці його дістане і з розмаху вліпить дзвінкий ляпас!” – написав Кадиров.