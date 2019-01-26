Нацбанк за рік надрукував 42,811 млрд грн

Обсяг гривневих банкнот і монет у готівковому обороті в Україні за 2018 р. виріс на 10,7%, до 400,1 млрд грн., за даними Національного банку України.

На початок року в обороті перебувало 13,1 млрд монет на суму 2,2 млрд грн. і 2,95 млрд банкнот на 397,8 млрд. грн. Збільшення обсягу готівки в НБУ пояснили потребами економіки України в засобах розрахунку.

У той же час розвиток безготівкових розрахунків дещо стримувало попит на готівкові гроші, тому рівень готівки по відношенню до ВВП знизився до 10,3% проти 11,1% роком раніше.

Середня кількість банкнот на одного українця склало 69 шт., розмінних монет – 293 шт. Найбільшу кількість банкнот в обігу номіналом 200 грн., 22,8% від загального обсягу банкнот, найбільша кількість розмінних монет номіналом 10 коп. – 29,1%.