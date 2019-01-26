У Парижі анонсували “жовту ніч”

Невеликі сутички також зафіксовані під час акцій протесту в Марселі та Ліоні.

У Парижі в суботу пройшов 11 марш “жовтих жилетів”. Активісти крім денних акцій, на які збирається все менше людей, анонсували проведення “ночі жовтих жилетів”. Тим часом денні акції протесту знову ознаменувалися зіткненнями з поліцією і арештами.

Як повідомляє Reuters, колона протестувальників рушила в бік площі Бастилії, де наблизившись до поліції, протестувальники почали кидати в них димові шашки, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Повідомляється, що поліція затримала 226 осіб. Всього участь у денних пікетах взяли 22 тисячі осіб.

Як повідомлялося, минулої суботи учасники пікету закидали поліцію петардами і камінням.

Уряд Франції заявив, що протестний рух “жовтих жилетах”, яке відзначилося захопленнями державної власності, масовими зіткненнями з поліцією і погромами, отримує підтримку з-за кордону.