Я з пістолетом «Удав»: Російський сенатор викликав Березу на дуель через Скабеевой

Сенатор від Рязанської області (Росія) Ігор Морозов викликав на дуель депутата Верховної Ради, члена української делегації в ПАРЄ Борислава Березу з-за інциденту з російської пропагандистської Ольгою Скабеевой.

«Я – полковник спецпідрозділу розвідки КДБ СРСР у відставці. Депутат Борислав Береза, ви не чоловік, а тварина. Назвіть місце і час, де я отримаю сатисфакцію за образу російської телеведучої Ольги Скабеевой. Умови дуелі: ви вибираєте будь-яку зброю світу, я – із пістолетом Івана Козлова «Удав». Дистанція – 100 метрів», – написав російський сенатор в Facebook.