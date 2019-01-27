У США ввели в дію есминець-“невидимку”

Пентагон буде мати три таких есмінця в своєму розпорядженні.

Другий новітній есмінець-“невидимка” USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) введено в суботу в дію. Про це повідомила прес-служба командування Тихоокеанським флотом ВМС США.

Як повідомляється в прес-центрі, церемонія введення есмінця в дію пройшла в порту приписки корабля – Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Командиром корабля призначений капітан Скотт Сміт, у підпорядкуванні якого буде знаходитися екіпаж у складі 148 офіцерів і матросів.

“Корабель забезпечить незалежне присутність сил на передових рубежах і стримування протягом десятиліть, і я впевнений, що команда буде керувати кораблем з рівнем кваліфікації, відвагою і силою, необхідними для подолання будь-якої проблеми”, – зазначив міністр ВМС США Річард Спенсер.

Закладання кіля Michael Monsoor відбулася в травні 2013 року на верфі компанії Bath Iron Works в Бате (штат Мен). На воду корабель був спущений в 2016 році і переданий ВМС у квітні 2018 року для остаточних випробувань і довооружения.

Передбачається, що Пентагон буде мати три таких есмінця в своєму розпорядженні. Перший – йому дали назву Zumwalt – був закладений в 2010 році, спущений на воду в жовтні 2013 року, переданий ВМС у травні 2016 року і введений в дію в жовтні того ж року. Третій – Lyndon B. Johnson – був закладений в січні 2017 року. Очікується, що ВМС отримають його в 2020 році.