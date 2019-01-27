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Зайцева торжествує, справа тріщить по швах: «зникли важливі документи»

27.01.2019

Зайцева торжествует, дело трещит по швам: «пропали важные документы»

У справі Олени Зайцевої досі не змогли прийти до виразного визначення — чи була вона під час наїзду під вплив наркотиків. Саме це упущення і гальмує процес з визначенням міри покарання для неї за вбивство людей при ДТП у Харкові

Відомо, що в Київському районному суді Харкова, 28 січня очікувалися дебати у справі Зайцевої та Дронова, з вини яких сталося страшне ДТП у Харкові з шістьма смертями. Однак із-за відсутності на останньому засіданні суду деяких фігурантів справи, дебати мабуть будуть перенесені.

Зайцева торжествует, дело трещит по швам: «пропали важные документы»

Однією з вагомих причин, чому затягнувся процес з винесенням вироку винуватцями ДТП у Харкові було відсутність експерта Олени Федірко. Даний фахівець оглядала Зайцеву в першу годину після ДТП, а також брала в неї аналізи. Федірко тоді сказала, що Олена Зайцева була під впливом опіатів. Однак після цього експерт зникла на півроку.

«Співробітники поліції за розпорядженням суду повинні були доставити свідка в суд. Це був не примусовий привід. Прибутку за адресою. Будинки експерта не виявилося. Може бути, вона вийшла на базар, може, поїхала на море. Про це і був повідомлений суд. Існує така процедура, існують такі правила. Якщо суддя вважатиме, що Федірко є дуже важливим свідком і її необхідно доставити у що б то не стало, свідка будуть розшукувати. Аж до подачі її в розшук, — розповіли журналістам у харківської обласної поліції.

Крім Федірко, таємничим чином зникли і результати експертизи крові Зайцевої.

Треба відзначити, що дана ситуація зі сторони могло здатися якимось карт-бланшем для адвокатів Зайцевої, оскільки вони відразу ж заявили про фальсифікації результатів аналізів.

Зайцева торжествует, дело трещит по швам: «пропали важные документы»

По суті тільки Олена Федірко в цій ситуації і могла дати об’єктивну відповідь з приводу стану Зайцевої в момент ДТП.

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Після тривалих повідомлень Федірко з’явиться в суд, її нарешті розшукали. Експерта привезли на судове засідання по суті під конвоєм.

«Я не ховалася, — виправдовувалася експерт. — Я просто не знала, що мене розшукують. Постійно спілкувалася по телефону з Волковим (Ігор Волков — слідчий по справі Зайцевої-Дронова. — Авт.). Мені ніхто не сказав, що я повинна з’явитися в суд. А тепер мене сюди доставили примусово».

Зайцева торжествует, дело трещит по швам: «пропали важные документы»

Треба зазначити, що під час засідання Федірко говорила невпевнено. Вона згадала про подряпину на лобі Зайцевої і припустила, що поведінка обвинуваченої могло бути на момент огляду наслідком черепно-мозкової травми.

При цьому експертиза спростувала цей діагноз після обстеження Зайцевої безпосередньо після ДТП.

Лариса Матвєєва, адвокат потерпілої сторони, сказала журналісту, що в неї склалося враження про те, що Федрико, можливо, налякана ці судовим процесом.

Відомо, що за результатами першої експертизи опіати у Зайцевої були виявлені.

«Так. Були виявлені кодеїн і фенобарбітал. Заковика в тому, що тепер експерти не можуть визначити кількість виявлених опіатів перевищує норму чи ні. Виявляється, в Україні фактично відсутня методика визначення того, що ми називаємо наркотичним сп’янінням. За визначенням алкогольного сп’яніння норми є. 0,2 проміле вважається перевищує норму. А з наркотиків такого немає», -зазначила Матвєєва.

При цьому вона підкреслила, що запитувала у експерта, є наркотиком кодеїн:

«Не можу сказати, — відповіла експерт. — На це питання вам краще відповість токсиколог». Вони не могли нічого сказати і про норми опіатів у крові. Кажуть, що вперше стикаються з вимогою оцінити цю норму».

Якщо взяти до уваги судовий процес, то свідоцтво Федірко може вплинути тільки на величину рядок покарання.

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Зайцева торжествует, дело трещит по швам: «пропали важные документы»

«Для нас важливі свідчення ключового свідка Федірко, тому що мої клієнти хочуть максимального покарання для винуватців трагедії. Якщо у справі є два пом’якшувальних провину обставини і жодного обтяжливої, обвинувачений може отримати 2/3 максимального строку. Тобто шість років. Максимальний — десять. Для нас і 10 років — це ні про що. Але це хоча б щось. І ось встановити, чи була Зайцева в момент ДТП за кермом в стані наркотичного сп’яніння, дуже важливо. Це обтяжуюча обставина»,- сказала адвокат потерпілої сторони Лариса Матвєєва.

Крім іншого, ні потерпілі, ні їхні адвокати не вірять у щире каяття про скоєне Зайцевої та Дроновым.

«Дронов прочитав з папірця заготовлений текст з вибаченнями. Зайцева теж виступала і якось невиразно сказала: «Вибачте. Я винна. Більше за кермо не сяду». Але мої клієнти не вірять в щирість каяття Зайцевої», зазначила у розмові з журналістом Матвєєва.

 

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