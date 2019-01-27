Зайцева торжествує, справа тріщить по швах: «зникли важливі документи»

У справі Олени Зайцевої досі не змогли прийти до виразного визначення — чи була вона під час наїзду під вплив наркотиків. Саме це упущення і гальмує процес з визначенням міри покарання для неї за вбивство людей при ДТП у Харкові

Відомо, що в Київському районному суді Харкова, 28 січня очікувалися дебати у справі Зайцевої та Дронова, з вини яких сталося страшне ДТП у Харкові з шістьма смертями. Однак із-за відсутності на останньому засіданні суду деяких фігурантів справи, дебати мабуть будуть перенесені.

Однією з вагомих причин, чому затягнувся процес з винесенням вироку винуватцями ДТП у Харкові було відсутність експерта Олени Федірко. Даний фахівець оглядала Зайцеву в першу годину після ДТП, а також брала в неї аналізи. Федірко тоді сказала, що Олена Зайцева була під впливом опіатів. Однак після цього експерт зникла на півроку.

«Співробітники поліції за розпорядженням суду повинні були доставити свідка в суд. Це був не примусовий привід. Прибутку за адресою. Будинки експерта не виявилося. Може бути, вона вийшла на базар, може, поїхала на море. Про це і був повідомлений суд. Існує така процедура, існують такі правила. Якщо суддя вважатиме, що Федірко є дуже важливим свідком і її необхідно доставити у що б то не стало, свідка будуть розшукувати. Аж до подачі її в розшук, — розповіли журналістам у харківської обласної поліції.

Крім Федірко, таємничим чином зникли і результати експертизи крові Зайцевої.

Треба відзначити, що дана ситуація зі сторони могло здатися якимось карт-бланшем для адвокатів Зайцевої, оскільки вони відразу ж заявили про фальсифікації результатів аналізів.

По суті тільки Олена Федірко в цій ситуації і могла дати об’єктивну відповідь з приводу стану Зайцевої в момент ДТП.

Після тривалих повідомлень Федірко з’явиться в суд, її нарешті розшукали. Експерта привезли на судове засідання по суті під конвоєм.

«Я не ховалася, — виправдовувалася експерт. — Я просто не знала, що мене розшукують. Постійно спілкувалася по телефону з Волковим (Ігор Волков — слідчий по справі Зайцевої-Дронова. — Авт.). Мені ніхто не сказав, що я повинна з’явитися в суд. А тепер мене сюди доставили примусово».

Треба зазначити, що під час засідання Федірко говорила невпевнено. Вона згадала про подряпину на лобі Зайцевої і припустила, що поведінка обвинуваченої могло бути на момент огляду наслідком черепно-мозкової травми.

При цьому експертиза спростувала цей діагноз після обстеження Зайцевої безпосередньо після ДТП.

Лариса Матвєєва, адвокат потерпілої сторони, сказала журналісту, що в неї склалося враження про те, що Федрико, можливо, налякана ці судовим процесом.

Відомо, що за результатами першої експертизи опіати у Зайцевої були виявлені.

«Так. Були виявлені кодеїн і фенобарбітал. Заковика в тому, що тепер експерти не можуть визначити кількість виявлених опіатів перевищує норму чи ні. Виявляється, в Україні фактично відсутня методика визначення того, що ми називаємо наркотичним сп’янінням. За визначенням алкогольного сп’яніння норми є. 0,2 проміле вважається перевищує норму. А з наркотиків такого немає», -зазначила Матвєєва.

При цьому вона підкреслила, що запитувала у експерта, є наркотиком кодеїн:

«Не можу сказати, — відповіла експерт. — На це питання вам краще відповість токсиколог». Вони не могли нічого сказати і про норми опіатів у крові. Кажуть, що вперше стикаються з вимогою оцінити цю норму».

Якщо взяти до уваги судовий процес, то свідоцтво Федірко може вплинути тільки на величину рядок покарання.

«Для нас важливі свідчення ключового свідка Федірко, тому що мої клієнти хочуть максимального покарання для винуватців трагедії. Якщо у справі є два пом’якшувальних провину обставини і жодного обтяжливої, обвинувачений може отримати 2/3 максимального строку. Тобто шість років. Максимальний — десять. Для нас і 10 років — це ні про що. Але це хоча б щось. І ось встановити, чи була Зайцева в момент ДТП за кермом в стані наркотичного сп’яніння, дуже важливо. Це обтяжуюча обставина»,- сказала адвокат потерпілої сторони Лариса Матвєєва.

Крім іншого, ні потерпілі, ні їхні адвокати не вірять у щире каяття про скоєне Зайцевої та Дроновым.

«Дронов прочитав з папірця заготовлений текст з вибаченнями. Зайцева теж виступала і якось невиразно сказала: «Вибачте. Я винна. Більше за кермо не сяду». Але мої клієнти не вірять в щирість каяття Зайцевої», зазначила у розмові з журналістом Матвєєва.