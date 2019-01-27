Літаки США та Канади підняли по тривозі через польоту російських Ту-160

П’ять літаків Військово-повітряних сил США і Канади були підняті на перехоплення двох російських ракетоносців Ту-160, які 26 січня здійснювали плановий політ над Арктикою. Про це ТАСС повідомили в прес-службі Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

У маневрах брали участь два винищувачі F-22, два винищувачі CF-18 і літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS. «Літаки ВПС США і Канади впізнали два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які увійшли в розпізнавальну зону ППО Канади 26 січня 2019 року. Бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі і не проникали на суверенну територію», — пояснили в NORAD.

26 січня два стратегічні ракетоносці Ту-160 пролетіли над нейтральними водами Північного Льодовитого океану, Баренцевим і Карським морями, а також морем Лаптєвих. Загальна тривалість польоту склала більше 15 годин. Під час польоту екіпажі дозаправились в повітрі. Політ був плановим і пройшов в штатному режимі.