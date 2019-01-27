Дипломати з США залишили Венесуели

Співробітники посольства США у Венесуелі покинули країну. Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ республіки.

У відомстві зазначили, що Сполучені Штати вивезли дипломатів з Каракаса в призначений термін. У свою чергу, Венесуела почала процес відкликання співробітників дипмісії у Вашингтоні.

МЗС країни має намір створити бюро за інтересами в кожній із столиць. Переговори між сторонами повинні відбутися протягом 30 днів. Кілька дипломатів залишилися представляти інтереси країн в посольствах для досягнення угоди.

23 янаря обраний президент Венесуели Ніколас Мадуро обвинилСША у спробі державного перевороту і заявив, що розриває всі дипломатичні відносини з американським урядом. Він дав дипломатам 72 години, щоб покинути країну. Термін ультиматуму закінчився 26 січня в 16:00 за місцевим часом (23:00 по Москві).

США повідомили, що відкличуть частина співробітників посольства в Каракасі, які не відповідають за особливо важливу діяльність. Саме посольство продовжить працювати. Таке рішення було прийнято для забезпечення безпеки дипломатів.

Мадуро відмовився залишати свій пост після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США, Аргентина, Канада, найбільші європейські країни і ряд латиноамериканських держав. Росія, а разом з нею Білорусь і Туреччина, підтримують легітимність Мадуро.