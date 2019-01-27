На Філіппінах прогриміли вибухи в церкві: 19 загиблих

Серед постраждалих 48 осіб.



В результаті двох вибухів на Філіппінах загинули не менше 19 людей і 48 постраждали. Про це повідомляє в неділю, 27 січня.

Зазначається, що один вибуховий пристрій було приведено в дію всередині католицької церкви на острові Холо під час ранкової меси, друге – в безпосередній близькості від собору.

Серед загиблих є військовослужбовці і мирні жителі.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи. Але в цьому районі Філіппін активно діють бойовики ісламської терористичної угруповання Абу Сайяф, яка раніше присягнула на вірність угруповання Ісламському державі.