У Парижі вкрали картину Бенксі

Зловмисників зафіксували камери.



У Парижі з концертного залу Батаклан невідомі викрали роботу художника стріт-арту Бенксі, присвячену жертвам терактів в Парижі 2015 року. Картина була намальована на одній з дверей будівлі. Про це йдеться на сторінці Батаклана в Facebook.

“Сьогодні нами керує глибоке обурення. Робота Бенксі, символ роздуми, яка належала всім: приїжджим, парижанам, громадянам світу, – була викрадена”, – йдеться в повідомленні.

Художник розмістив свою роботу на двері запасного виходу з Батаклана, бажаючи висловити шану і підтримку. “Суть міського мистецтва полягає в тому, щоб оживити твір в конкретному середовищі, і ми переконані, що це твір мало сенс тільки в цьому місці, бо ми хотіли його залишити у вільному доступі на вулиці”, – підкреслюється в заяві.

Як зазначається, злочинці потрапили на камеру відеоспостереження, а на місці знайшли викрутку. Правоохоронні органи порушили справу за фактом крадіжки зі зломом”.

Відомо, що вкрадена робота була виконана в кінці червня 2018 року. На чорній двері білою фарбою Бенксі зобразив силует в балахоні, який у скорботному жесті схилив голову вниз.