Кара небесна: Москву охопила небувала сніжно-крижана буря

На Москву в суботу, 26 січня, обрушився потужний снігопад. За прогнозами синоптиків, він триватиме кілька днів. Авіакомпанії вже скасували понад 100 рейсів.

Як повідомляє Росгідрометцентр, кількість снігу в Москві в суботу може стати рекордним за останні 68 років.

У Москві і Підмосков’ї через хуртовину та посилення вітру до 17 м/сек діє “жовтий” рівень погодної небезпеки.

“Аерофлот” з-за негоди скасував 131 рейс у вихідні, 26 і 27 січня, повідомляється на сайті авіакомпанії.

“У зв’язку з прогнозом несприятливі метеоумови в аеропорту Шереметьєво “Аерофлот” вносить зміни в розклад рейсів 26 і 27 січня”, — заявили в прес-службі “Аерофлоту”.

Завірюха вже стала причиною масштабних аварій. Зокрема, в Підмосков’ї відразу 16 машин зіткнулися на Сімферопольському шосе біля Чехова — через хуртовини та слизької дороги. Постраждали щонайменше дві людини.