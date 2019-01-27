Трамп пожертвував частину зарплати на боротьбу з алкоголізмом

Президент США пожертвував $100 тисяч



Президент США Дональд Трамп пожертвував $100 тисяч зі своєї зарплати на боротьбу із алкогольною залежністю людей.

“Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп пожертвував $100 тисяч Національному інституту досліджень зловживання алкоголем і алкоголізму, дочірньому установі Національного інституту здоров’я”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що старший брат американського лідера Фред Трамп помер в 1981 році від алкоголізму. Сам же президент неодноразово називав це причиною того, чому він не п’є.