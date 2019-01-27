Ґвалтував шість хвилин. У поліції розповіли подробиці нападу на провізора в харківській аптеці

На рахунку чоловіка, який ввечері 25 січня зґвалтував молоду дівчину-провізора прямо в аптеці, де вона працює, п’ять судимостей за зґвалтування.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

“Шість хвилин – рівно стільки знадобилося цьому нікчемному покидьку, щоб згвалтувати і мало не вбити молоду жінку на її робочому місці на Харківщині…. Цей збоченець зайшов у приміщення і побачив, що жінка одна, завдав тілесні ушкодження, придушив і зґвалтував. Від смерті її врятувало тільки жінка, яка також зайшла в приміщення для придбання ліків”, – повідомив В’ячеслав Аброськін.

За його словами, злочинцеві 44 роки, раніше він був судимий багато разів. Причому за зґвалтування. У 1991 році він був засуджений за ч. 1 ст. 117 КК (зґвалтування), за такий же злочин, він був судимий у 1995, 2000, 2009 роках. Крім того, в 2009 році він був засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах.

На думку Аброськіна, чоловік в майбутньому зможе знову опинитися на волі – і тоді з’явиться наступна жертва. Тому він стверджує, що настав час міняти законодавство для захисту і дітей, і дорослих.

Скріншот, фото: Facebook/ В’ячеслав Аброськін