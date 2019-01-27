Влада перестали регулювати вартість цукру. Ціни в магазинах відразу ж впали

У Білорусі влада не стали продовжувати держрегулювання вартості цукру, яке закінчилося 23 грудня минулого року. Нагадаємо, ціна цукру з урахуванням ПДВ повинна була перевищувати 1,5 рубля за кілограм. Через непродовження держрегулювання вартість цукру в магазинах знизилася.

Знімок носить ілюстративний характер. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, із-за появи у продажу російського цукру, який був помітно дешевше білоруського, Білорусь на 90 днів ввела регулювання цін на цей товар — з 17 січня до 16 квітня 2018 року. Ціна цукру на полицях з урахуванням ПДВ не повинна бути нижче 1,5 рубля за кілограм. Потім це рішення було продовжено.

Влітку минулого року Євразійська економічна комісія погодила Білорусі продовження терміну держрегулювання цін на цукор до 23 грудня 2018 року.

Зараз ціни на цукор в магазинах нижче, ніж при дії держрегулювання. Так, в одній з торгових мереж кілограм цукру «Городейський» і «Слуцький» варто 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Російський цукор коштує 1,43 рубля. Ще в одній торговельній мережі, як повідомляють читачі, цукор продають по 1,19 рубля.

Цукор виявився в числі продовольчих товарів, які за минулий рік подешевшали. За офіційною статистикою, ціни на нього за рік впали на 4,4%.