У Вашингтоні відбулася стрілянина: є загиблі

Трупи знайшли на вулиці і в машині.

Три людини загинули в результаті стрілянини в столиці США Вашингтоні, повідомив начальник поліції міста Пітер Ньюшем.

Його заява наводиться на сторінці місцевого поліцейського департаменту у Twitter.

Співробітники правоохоронних органів виявили в автомобілі в районі Форт-Девіс тіла двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, тіло третього чоловіка було знайдено на дорозі в десятках метрів від машини.

Поліція розшукує кількох підозрюваних у стрілянині, Нюшем зазначив, що місце події є «тихим».