Чоловік Єлизавети II вибачився перед британкою, яка постраждала в ДТП з його участю

Жінка отримала перелом.



Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп нарешті вибачився перед жінкою, яка постраждала за його вини в автомобільній аварії. Раніше Емма Фейруэзер, отримала перелом руки при зіткненні її машини з автомобілем принца, скаржилася журналістам, що Букінгемський палац взагалі і герцог Единбурзький зокрема її ігнорують. І закликала поліцію, незважаючи на статус винуватця, залучити його до відповідальності за стався інцидент.

Після цього їй зателефонував представник королеви, поцікавившись станом здоров’я жінки і побажавши їй якнайшвидшого одужання. А тепер Емма, нарешті, дочекалася вибачень від 97-річного Пилипа – через тиждень після ДТП. Як повідомляє The Mirror, принц надіслав їй листа.

«Дорога місіс Фейруэзер, я хочу, щоб ви знали, як я шкодую у зв’язку з тією роллю, яку зіграв у пригоді на перехресті Бейбингли…», – сказано в листі. Принц також докладно пояснив причину аварії: він не побачив, що наближається автомобіль з-за того, що його засліпило низько висить сонце. Він також пояснив, чому поїхав з місця ДТП, не поговоривши з пасажирами іншої машини. «Я був трохи приголомшений після інциденту. Але відчув велике полегшення, коли мені сказали, що ніхто з вас серйозно не постраждав. Так як починала збиратися натовп, місцевий офіцер поліції порадив мені повернутися в Сандрингем. Після цього я дізнався, що ви зламали руку. Я глибоко шкодую про цю травму», – пише принц, додаючи свої побажання якнайшвидшого одужання.

«Щиро ваш, Філіп», – говорить зроблена від руки підпис. 46-річна Емма сказала, що їй дуже приємно, що принц підписався просто ім’ям, а не своїм титулом. Вона не збирається вішати лист в рамці на стіну, але зберігати його, так як є фанатом королівської сім’ї.

Між тим принц Філіп, якому на наступний же день після ДТП доставили новий автомобіль замість розбитого, продовжує їздити самостійно – незважаючи на звучні в суспільстві заклики до королеви і владі заборонити йому це робити з причини похилого віку. При цьому принц часто їздить, не пристебнувшись ременем безпеки. І знаходиться в салоні автомобіля один, без охоронця.