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Британія слідом за Іспанією визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

27.01.2019

Британия вслед за Испанией признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Глава іспанського уряду Педро Санчес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави.

“Якщо протягом восьми днів у Венесуелі не будуть проведені чесні, вільні і прозорі вибори, Іспанія визнає Хуана Гуайдо президентом Венесуели”, – заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи на одному з телеканалів.

Президент Франції Еммануель Макрон послідував його прикладу в Twitter, заявивши, що “народ Венесуели повинен мати можливість вільно визначати своє майбутнє”. Це зробила і прес-секретар уряду Німеччини Мартіна Фітц. Пізніше стало відомо, що Британія також приєдналася до країн, які мають намір визнати Гуаидо тимчасовим президентом Венесуели.

Крім того, США, Аргентини, Бразилії і генеральний секретар Організації американських держав (ОАД) Луїс Альмагро заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

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