Британія слідом за Іспанією визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Глава іспанського уряду Педро Санчес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави.

“Якщо протягом восьми днів у Венесуелі не будуть проведені чесні, вільні і прозорі вибори, Іспанія визнає Хуана Гуайдо президентом Венесуели”, – заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, виступаючи на одному з телеканалів.

Президент Франції Еммануель Макрон послідував його прикладу в Twitter, заявивши, що “народ Венесуели повинен мати можливість вільно визначати своє майбутнє”. Це зробила і прес-секретар уряду Німеччини Мартіна Фітц. Пізніше стало відомо, що Британія також приєдналася до країн, які мають намір визнати Гуаидо тимчасовим президентом Венесуели.

Крім того, США, Аргентини, Бразилії і генеральний секретар Організації американських держав (ОАД) Луїс Альмагро заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.