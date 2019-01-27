США відкликали всіх своїх дипломатів з Венесуели

Країни розірвали стосунки.



Каракас відкликав свою дипломатичну місію з Вашингтона, американські дипломати покинули Венесуели. Про це йдеться на сайті МЗС Венесуели.

Уряд Венесуели через зовнішньополітичне відомство поінформував, що американський дипломатичний корпус виведено з країни.

“США завершили виведення присутнього персоналу дипломатичної місії в Каракасі”, – йдеться в повідомленні.

Венесуельські дипломати також залишають США, йдеться в документі. “Так само співробітники венесуельської дипмісії у Вашингтоні з сьогоднішнього дня почали повертатися в Каракас”, – йдеться в заяві.

Венесуела і США домовилися протягом 30 днів обговорити, як їх дипломатичні місії будуть співпрацювати надалі.

Термін, відведений владою Венесуели американським дипломатам на те, щоб покинути країну, закінчився в суботу ввечері.