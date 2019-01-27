“Жовті жилети” знову протестують в Парижі

Сотні “жовтих жилетах” опівдні почали ходу від Єлисейських полів у Парижі у Франції. Про це повідомляє BFM TV.

Активісти вирушили до площі Бастилії. Повинні прийти близько 17 години за паризьким часом, повідомляє канал. Демонстранти скандують “Макрона у відставку” і співають “Марсельєзу”.

Поки що марш проходить спокійно, зіткнень протестувальників з поліцією не було зафіксовано. При собі у “жовтих жилетах” плакати з вимогою провести “референдум народної ініціативи”. З обох сторін від колони паралельно йдуть представники правоохоронців, які стежать за тим, щоб демонстранти не звертали на інші вулиці.