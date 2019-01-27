Народ зосередився на завданні «пережити цю владу»

Кажуть, що надія вмирає останньою. Схоже, в 2018 році це сталося.

Чого чекав народ?

Відставки уряду чи, принаймні, того, що кабінет міністрів очолить людина реальної справи. Керуючий успішним колгоспом/радгоспом/завод/область. Шановний більшістю трудового колективу. Відбувся у своїй галузі як професіонал. Інженер, агроном, промисловець, власник. З чіткою і ясною біографією, з виразним планом дій.

Правда, вже самі президентські вибори-2018 з участю провідної брудного телешоу (оціночне судження) стали величезним розчаруванням для значної частини не тільки народу, але і правлячого класу. Принаймні для тих керівників, що стикаються з реальним життям народу і змушені вступати з людьми в «діалоги».

Подальше формування кабінету міністрів пройшло в дусі виборчої кампанії. У самому справі, якщо народ влаштовує вельми сумнівний склад претендентів на пост глави держави, то вже до уряду йому зовсім байдуже — так, мабуть, розсудили кремлівці. Міняти нічого не треба, достатньо прикрасити «стабільність» розмовами про ривку.

А народ чекав повороту до корінної Росії!.. Ми ж такі великі, і в Сирії воюємо, і з Україною конфліктуємо, і в «двадцятках» світові проблеми вирішуємо. І при цьому наша охорона здоров’я деградує, в тисячах сільських шкіл немає теплих туалетів, та що там, в тверській селі старенька останні 18 років (!) жила без електрики, поки місцевий депутат разом з волонтерами не притягли по бездоріжжю генератор, куплений на кошти благодійників. І це — Ржевський район, де десятки тисяч радянських воїнів загинули за майбутнє народу і суверенітет держави!

Як же таке можливо в «енергетичної наддержави», «російському світі», в соціальній державі?!.

Селяни і сільські мешканці так і не дочекалися прийняття нацпроекту «Розвиток сільських територій». Грошей немає? Чи немає бажання?!. Якби наші «двупаспортные патріоти» витрачали хоча б половину своїх життєвих зусиль на Росію, на міста і села, області і республіки, які вони опікуються і від яких годуються, то все було б по-іншому. Рівень життя, може бути, і не досяг комфорту «друге батьківщин», але хоча б не приводив до надсмертності чоловіків у країні. Близько 44 відсотків з них не доживають до пенсійного віку.

Пропаганда. Вона давно вже не працює, але ТВ-«шарманка» заведена, бюджетів виділені, формати накатаны. А народ втомився від балаканини горе-політологів і від брудної білизни побутових шоу. Де ж увагу до виробництва та науці? Якщо суспільство знає всі подробиці розлучення Джигарханяна і Петросяна, але при цьому поняття не має, хто у нас кращий верстатник, інженер, конструктор, які нові складні товари, потрібні країні і світу, ми виробляємо, а які вже не виробляємо — таке суспільство приречене на деградацію, а його керманичі — на «утилізацію».

Економіст Гарварду Рікардо Хаусманн розробив коефіцієнт економічної складності. Чим більше унікальних промислових товарів країна відправляє на експорт, тим вище її потенціал розвитку.

За індексом економічної складності пік російських досягнень в пострадянський час припадає на 2003 рік — 29-е місце. З тієї пори — хвиляста крива падіння. У 2015 році у Росії — 49-я позиція. Якщо судити за цим показником наша технологічна відсталість зросла за 12 років на 69%. В середньому ми деградували по 5,75% в рік.

В «гладкі» роки падіння було не так помітно — нафтові доходи декорували руїни фабрик і заводів. Тепер же, в пору санкцій і відлучення від технологій, трагічне відставання очевидно. Потрібен «ривок». Але в складних виробництвах ні штурмівщина, ні капітал не дають результату. До будь-яких грошей потрібна голова і, бажано, совість. Потрібні кадри, технологічна культура, дисципліна, відповідальність. Потрібні ясні цілі, відкритість і загальна робота. Економічна складність країни — індикатор економіки знань.

Прикро, що за індексом Хаусманна істотно вище нас Білорусія і Литва, Естонія і Латвія. Сестра Україна — сусідка Росії по рейтингу, хоча в 1998 році країна була на 28-му місці. Так що доля у нас дуже схожа.

Аби примножити людський капітал», не потрібна боротьба з держдепом. І зустріч (або невстреча) з Трампом — справа десята. Але як можна було «бюджетників» перетворювати фактично в кріпаків, у людей, повністю залежних від симпатії і волі роботодавця?!. Всім відомі надзарплати ректорів вузів і наближеною до них «верхівки». У 144-ї статті Трудового кодексу написано: «Уряд Російської Федерації може встановлювати базові оклади (базові посадові оклади)…» Це означає, що може і не встановлювати!.. Держвузи, школи, лікарні, бібліотеки віддані на «годування» їх керівникам. Чим менше отримають працівники, тим більше перейде грошей в стимулюючий (преміальний фонд, з якого директор, ректор, головний лікар може платити практично самоправно.

Так забезпечується особиста відданість «ефективних менеджерів» і «правильне» голосування на виборах.

Непогано задумано, погодьтеся!..

Всю країну вразила смерть 14-річної школярки з Смоленського райцентру Сафоново. Перед самогубством дівчинка написала главі держави, де поскаржилася на несправедливість розподілу зарплат в місцевій лікарні — там працювала її мати. Школярка сподівалася, що президент допоможе, але лист переслали тим, на кого вона скаржилася.

Цей жахливий випадок ми обговорювали з високопоставленим чиновником. «Подивіться, яку потворну систему влади ви побудували! Діти, які виросли при нинішньому політичному режимі, не приймають його: одні викидаються з вікон, інші приходять з бомбами в приймальню до силовикам, треті співають «Смерті більше немає», четверті виїжджають з країни, п’яті вбивають собі подібних»… Але за високими парканами Рубльовки совість спокійна: «Це поодинокі факти! Населення все влаштовує. Майже у кожного машина, ковбаси сто сортів, розваги на будь-який смак, а хто хоче покращувати життя — ідіть до церкви, і моліться за спасіння душ ворогів».

Надія вмирає останньою?!. У нашому випадку надія не померла, а викинулася у вікно, зацькована непереборними обставинами.

Чим же відповів правлячий клас на очікування народу? Паразитуванням на патріотизмі і паспортами країн НАТО, дружним хамством регіональних чиновників, запевненнями, що у нас «безпрецедентне зростання зарплат» (притому, що в доларовому вираженні з 2013 по 2018-й середня зарплата впала більш ніж на чверть — з 915 до 678 «зелених»).

Народ, бачачи такий розклад зовсім заспокоївся, зосередившись на азартної задачі «пережити цю владу». Це наша нова національна ідея: подивитися, чим закінчаться шахраюваті «ігри з яйцями».

Тому чекаємо: зниження споживання алкоголю, інтересу до органічних продуктів, зростання претензій до чиновників, подальшого падіння інтересу до демагогії, запиту на якісну освіту і розумні книги, зміцнення сімейних цінностей, мітингової активності. А в цілому — підвищення життєстійкості народу.

Архаїчність нашого держуправління вже ні для кого не секрет. Спроби «ілюмінації» і видовищами прикрити наготу «оптимізацій» — не працюють. Народ, як і раніше вірить в Росію. Вустами поета він каже: «І тих, що нам про вірність мовлять, / Хоча її ж таємно зрадять, / Сиве вдови в храмах не прощають / І правнуки їм спуску не дадуть».