У Бразилії повідомили про нові жертви прориву дамби

Рятувальники продовжують роботу.



Число загиблих в результаті прориву дамби на шахті з видобутку залізної руди поблизу бразильського міста Брумадинью зросла до 40 осіб.

Рятувальники продовжують витягувати з-під завалів тіла жертв.

Ще 23 постраждалих були доставлені з травмами у лікарню. Більше сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

“На жаль, шанси знайти живих на даний момент мінімальні”, – заявив губернатор штату Мінас-Жерайс Ромеу Зема.

Грязьова лавина,викликаний проривом дамби, накрила їдальню для гірників, в якій під час обідньої перерви перебувало 300 робітників. Причина катастрофи поки залишається не з’ясована.