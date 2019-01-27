В Японії компанії отримали конверти з ціанідом – ЗМІ

Листи надійшли від імені страчених членів секти.

В Японії дев’ять компаній, серед яких фармакологічні фірми і газети, отримали поштою пакети з підозрілим порошком.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, порошок, імовірно, може бути ціанідом.

Всі листи були направлені від імен страчених членів екстремістської релігійної секти Аум Сінрікьо.

Відправники вимагають виплатити їм 35 мільйонів південнокорейських вон ($31 тисячу) в биткоинах. В іншому випадку вони погрожують поширити підроблені медикаменти, що містять ціанід.

Остаточним терміном виконання вимоги призначено 22 лютого.

Нагадаємо, влітку 2018 року 6 липня було страчено глава Аум Сінрікьо Секо Асахара (справжнє ім’я – Тидзуо Мацумото), а також декілька його прихильників. Незабаром після цього стратили ще шістьох членів Аум Сінрікьо, які залишалися в тюрмах після страти лідера секти.