Є вісім днів: країни ЄС висунули Мадуро жорсткий ультиматум

Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія висунули поваленому чолі Венесуели Ніколас Мадуро ультиматум: або він протягом 8 днів оголошує нові вибори, або вони визнають Хуана Гуайдо новим президентом.

Зокрема, його озвучив у своєму Twitter глава Франції Еммануель Макрон. “Венесуельський народ повинен мати право вільно вирішувати свою долю”, — написав він.

Політик додав, що Франція знаходиться в контакті зі своїми європейськими союзниками.

Також 26 січня голова уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид може визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Це станеться, якщо діючий президент республіки Ніколас Мадуро не оголосить про проведення виборів протягом восьми днів.

Аналогічну заяву озвучив МЗС Великобританії.

При цьому лідер місцевої опозиції, який проголосив себе тимчасовим президентом, Хуан Гуайдо заявив, що дострокові вибори президента Венесуели можуть пройти протягом 6-9 місяців.

Він додав, що поки не готовий до проведення переговорів з владою, так як ті “намагаються виграти час, як вони робили вже багато разів”.