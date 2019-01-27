На Філіппінах зросло число жертв подвійного вибуху в церкві

Ще 77 осіб отримали поранення.

В результаті вибуху під час служби в католицькому соборі в місті Джоло загинуло 27 осіб.

Ще 77 осіб отримали поранення. Серед загиблих парафіяни церкви, а також військові, які прибули на місце події після вибухів. У числі постраждалих 14 військових, двоє поліцейських і 61 цивільний.

Відповідальність за теракт поки ніхто не взяв, проте, за даними правоохоронців, за ним стоїть ісламістське угруповання Абу Сайяф, яка присягнула на вірність Ісламському державі.

Напад на католицьку церкву стало однією з найбільш масштабних атак на Філіппінах за останні роки.