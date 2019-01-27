У США хлопець застрелив п’ять чоловік, у тому числі своїх батьків

Вбивцю розшукує поліція.



У штаті Луїзіана розшукують чоловіка, який застрелив п’ятьох людей, в тому числі власних батьків.

В округах Асеншн і Лівінгстон в суботу, 26 січня, відбулося дві стрілянини, внаслідок яких загинуло п’ять осіб. За даними правоохоронців, в обох випадках нападникам виступав 21-річний Дакота Териот.

“Це, мабуть, один з найгірших інцидентів побутового насильства, які я бачив протягом довгого часу”, – сказав шериф Асеншина.

Повідомляється, що Териот убив трьох чоловік за 30 миль від місця проживання своїх батьків. Після того, як знайшли трупи 43-річного Біллі Ернеста, 20-річного Саммера Ернеста і 17-річного Тэннера Ернеста правоохоронці навідалися в будинок батьків підозрюваного. Тоді вони були ще живими.

Пізніше, як стверджують у поліції, знайшли убитими і 50-річних батьків нападника. Останній раз Дакоту Териота бачили на автомобілі убитих членів сім’ї Эрнестов. Також є інформація, що один з Эрнестов був другом сім’ї Териотов.