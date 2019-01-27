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В аеропорту Ізраїлю росіянина заарештували за запуск дрона

27.01.2019

В аэропорту Израиля россиянина арестовали за запуск дронаІнцидент стався в районі Тель-Авіва.

Представник поліції Ізраїлю Міхаель Зингерман повідомив про арешт російського туриста за запуск апарата в районі міжнародного аеропорту імені Даивда Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва.

«За запуск апарата в районі аеропорту Бен-Гуріон заарештований 46-річний турист з Росії. Арешт йому продовжений на добу», – сказав Зингерман.

Він уточнив, що росіянина відправлять додому 28 січня.

Прес-служба поліції повідомила, що 46-річний росіянин був затриманий охороною аеропорту в кінці тижня».

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