Естонія анонсувала експедицію в Антарктиду

Це найбільша експедиція в історії країни.



Морський музей Естонії проведе науково-популярну експедицію в Антарктиду.

Експедиція буде присвячена 200-річчю відкриття материка мореплавцем, уродженцем естонського острова Сааремаа Фаддеем Беллінсгаузеном (при народженні Фабіан Готтліб Таддеус фон Беллінсгаузена – ред.).

“Пройде найбільша в морській історії сучасної Естонії науково-популярна експедиція, яка проллє світло на історичний рейс народився на острові Сааремаа Фабіана Готтліба фон Беллінсгаузена і присвячена 200-річчю відкриття Антарктиди”, – йдеться в повідомленні.

Замовлений для експедиції вітрильник прибуде влітку нинішнього року в Таллін, де буде підготовлений до тривалої подорожі.

Поки невідомо, коли конкретно почнеться експедиція і на який термін вона розрахована. Але Беллінсгаузен вийшов у похід з Кронштадта 4 липня 1819 року і повернувся 5 серпня 1821 року.

На честь знаменитого мандрівника в Естонії готуються також встановити на острові Сааремаа пам’ятник мореплавцеві. Його створить скульптор Гуннар Варес.

Випускник Кронштадтського морського кадетського корпусу, учасник першого кругосвітнього плавання на шлюпе Надія під командуванням також вихідця з остзейських дворян Івана Крузенштерна, Фадей Беллінсгаузен у 1819-1821 роках очолював кругосвітню антарктичну експедицію в південно-полярні моря. Вона складалася з шлюпов Схід і Мирний.

В ході експедиції на двох невеликих вітрильних судах, не пристосованих для плавання в льодах, були відкриті материк Антарктида та 29 островів. Під час походу були зібрані унікальні природно-наукова та етнографічна колекції.