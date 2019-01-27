Буде референдум: Зеленський приголомшив своїх прихильників несподіваним обіцянкою

Комік увірвався в політичний розклад країни напередодні виборів і не перестає дивувати прихильників різними ідеями.

Володимир Зеленський, який, якщо вірити статистиці, є одним з лідерів виборчих перегонів, поставив у глухий кут своїх шанувальників несподіваною заявою.

Знаменитий комік і продюсер Володимир Зеленський запевняє, що в разі обрання президентом не буде балотуватися на другий термін. Політик-гуморист таким чином наполягає: швидка змінюваність влади дозволить прийти до керівництва країною нових осіб. “Буду чесним і відданим Україні і передам її в руки нового покоління політиків”, — запевняє Володимир Зеленський.

І обіцяє боротися з “поділом суспільства”.

Що стосується питань безпеки України, то їх Зеленський пропонує вирішувати за допомогою всенародного голосування. Про вступ в НАТО він пропонує голосувати на референдумі.