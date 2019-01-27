Президент Венесуели відповів на ультиматум країн ЄС

У ЄС наполягають на строкових виборах.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав європейські країни відмовитися від ультиматуму для проведення виборів у Венесуелі.

Позицію глави Венесуели підтвердив і глава МЗС країни Хорхе Арреаса. “Уряд Венесуели відкидає вимоги європейських країн про термінове оголошення нових президентських виборів. Ніхто не може встановлювати терміни або говорити про те, бути виборам чи ні”, – заявив він під час засідання Радбезу ООН.

Однак ЄС наполягає на терміновому проведенні нових президентських виборів. Так, президент Франції Еммануель Макрон в Twitter повідомив, що Мадуро повинен протягом восьми днів оголосити в країні про проведення виборів.

“Народ Венесуели повинен мати можливість вільно визначитися зі своїм майбутнім. Якщо про проведення виборів не буде оголошено протягом восьми днів, ми будемо готові визнати лідера опозиції Гуайдо як президента Венесуели”, – повідомив він.