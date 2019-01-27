США висунули вимогу Євросоюзу

Мова про будівництво газопроводу.

США зажадали від Євросоюзу негайно зупинити будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”.

Зокрема, за даними журналістів, представник американського уряду заявив, що ЄС повинен докласти активних зусиль для повної зупинки проекту, щоб РФ не отримала можливості чинити величезний вплив.

“Якщо трубопровід буде побудований, Європа втратить важливий простір для дій стосовно Росії. Наші європейські партнери повинні вжити заходів, щоб забезпечити власну енергетичну безпеку і гарантувати безперебійні поставки газу через Україну”, – сказав представник Білого дому.

Співрозмовник видання також додав, що листи про санкції, які розіслав німецьким компаніям BASF і Uniper посол США у ФРН Річард Гренелл з попередженнями, “не були передбачені для відкритого доступу”.