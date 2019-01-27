Розмитнення «евроблях» подорожчає до кінця травня

У ГФС попередили про подорожчання після 24 травня розмитнення автомобілів для громадян України. Про це повідомляє головне управління ГФС в Донецькій області.

З кінця травня поточного року штрафні санкції, які будуть застосовуватися, зростуть до 170 тис. гривень, а в окремих випадках передбачається можливість застосування конфіскації автомобілів.

Крім того, законодавством встановлюється покарання не тільки для тих осіб, які ввезли автомобілі на єврономерах на територію України, але і для тих, хто ними керує.