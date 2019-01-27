США і Канада перехопили російські бомбардувальники

Країнам НАТО попалися російські літаки.



Російська важка авіація була виявлена неподалік Північної Америки, на що швидко спрацювали американські і канадські літаки-перехвадчики. Про це повідомило Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) в Twitter.

Відзначається, що авіація РФ перебувала у міжнародному повітряному просторі.

“Стратегічний літак An E-3 AWACS, два американські винищувачі F-22 і два канадських CF-18 ідентифікували два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 “Білий лебідь”, які увійшли в канадську зону ідентифікації ППО 26 січня 2019 року. Бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили на суверенну територію”, – йдеться в повідомленні.