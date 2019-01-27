Британія може ввести воєнний стан: названа причина

У Лондоні обговорюють питання безпеки



Великобританія у разі неупорядкованого Brexit може ввести воєнний стан для запобігання хаосу в країні.

В даний час в уряді Сполученого Королівства обговорюється доцільність застосування в такому разі Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень. Уряд в подібних обставинах може отримати право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акта про права людини.

П словами співрозмовника видання, планувальники в якості моделі порушення порядку розглядають ситуацію, що виникла із-за збоїв, викликаних виверженням вулкана в Ісландії в 2010 році.

Уряд в Лондоні домагається продовження годин роботи для парламентарів, щоб дати їм можливість завершити розробку законодавства з Brexit до виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.