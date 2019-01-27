У Бразилії евакуюють 24 тисячі осіб: названа причина

Є ймовірність нової катастрофи.

Рятувальні служби почали евакуацію 24 тисячі осіб з бразильського муніципалітету Брумандинью, який напередодні пережив смертоносний прорив дамби, з-за високої ймовірності нової катастрофи.

Вранці в неділю, 27 січня, жителі Брумандинью прокинулися від звуку тривожних сирен через небезпечного підвищення рівня води на дамбі компанії Vale SA неподалік.

Необхідність евакуювати людей відвернула рятувальні служби від пошукових робіт, які ведуться з п’ятниці, 25 січня, коли і стався катастрофічний прорив.

«Ми повністю сконцентрували свої зусилля на евакуацію», – заявив Педро Айхара, представник місцевих рятувальних служб.