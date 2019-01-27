Житель США потрапив за ґрати за вбивство ведмедів

Вбивцю спіймали камери спостереження.



41-річний Ендрю Реннер був засуджений до трьох місяців в’язниці за вбивство ведмедів.

Інцидент стався на Алясці. Реннер чоловік разом зі своїм 18-річним сином каталися на лижах, і побачили, що сплять у барлозі ведмеді. Американці вбили дорослого ведмедя і маленьких ведмежат.

Через кілька днів Реннер і його син повернулися до ведмежою барлогу, щоб приховати сліди злочину. Але їх дії зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена раніше Лісовою службою США.

За вбивство ведмедів Реннер старший був засуджений до трьох місяців в’язниці, Реннера молодшого засудили до позбавлення волі умовно. На який термін – не згадується.

Також, Реннер старший заплатить штраф у розмірі 9 тис. дол., позбувся свого човна, вантажівки, вогнепальної зброї та браконьєрських приладдя. Більше того, він буде позбавлений права виходити на полювання” протягом наступних 10 років. Син Реннера позбавлений права полювати на 2 роки.